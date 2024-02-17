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        Haberler Spor Diğer Halter Dilara Narin'in hedefi 3 altın madalya! - Diğer Haberleri

        Dilara Narin'in hedefi 3 altın madalya!

        Milli halterci Dilara Narin, Avrupa'da 3 altın madalya ile şampiyonluk hedefliyor!

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 12:39 Güncelleme: 17.02.2024 - 12:39
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        Dilara Narin'in hedefi 3 altın!
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        Milli halterci Dilara Narin, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda koparmada, silkmede ve toplamda 3 altın madalya ile Avrupa şampiyonluğu kazanmak hedefiyle podyuma çıkacağını söyledi.

        Başkent Sofya'da gerçekleştirilen Avrupa Halter Şampiyonası'nda yarın podyuma çıkacak kadınlar 81 kiloda Dilara Narin gözünü şampiyonluğa dikti.

        Ay-yıldızlı başarılı kadın haltercilerden Dilara, bu spora 10 sene önce ortaokuldaki beden eğitimi öğretmeni sayesinde başladığını belirterek, "Daha önce gençler Avrupa ve dünya şampiyonalarında şampiyon oldum. Bu sene de Sofya'dan şampiyon olarak ülkeme dönmek istiyorum. Sofya'daki Avrupa Şampiyonası'nda hedefim koparmada, silkmede ve toplamda 3 altın madalya kazanmak. İnşallah ülkemize 3 altın madalyayla döneceğiz. İnşallah burada İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." diye konuştu.

        Daha önce kazandığı derecelere yönelik de Dilara, "En önemlisi Gençlik Olimpiyatları'nda (EYOF) ülkeme altın madalya kazandırdım. Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 2022 yılında ilk kez üçüncü oldum, 2023 yılında Ermenistan'da yapılan Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda da ise ikinci oldum" dedi.

        Avrupa Şampiyonası'na çok iyi hazırlandıklarını da ifade eden ay-yıldızlı sporcu Dilara, müsabaka öncesinde şampiyonanın düzenlendiği salonda antrenmanlarını da yaptığını belirterek, "Yoğun çalıştık, çalışmalarımız oldukça zorlu geçti. Bir sakatlık geçirdim, şu anda iyiyim inşallah daha iyi olacağım. Yarışmaya da bomba gibi hazırız. Yarışma salonuna da gittim, buradaki antrenmanımı da yaptım ve yarışmada şampiyon olacağıma inancım arttı. Rakiplerim de her zaman geçtiğim rakiplerim, inşallah bu yarışmada da geçeceğim." şeklinde görüş belirtti.

        Sonraki hedefinin Paris 2024 Olimpiyatları olduğunu, bu yarışmaya da olimpiyat kotası için geldiğini ifade eden Dilara, "İnşallah olimpiyata kota kazanıp ülkemi temsil etmek istiyorum. Olimpiyat kotası için de çok az bir derecem kaldı, inşallah tamamlayıp kotayı alacağız." dedi.

        ENES ÇELİK: ÜLKEMİZE BOŞ DÖNMEK İSTEMİYORUM

        Erkekler 96 kiloda yarışan ve yarın Sofya'da Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez mücadele edecek Enes Çelik de, "Gaziantep sporcusuyum, yaklaşık 7 yıldır halter yapıyorum. Ailemde beş kardeşiz, tek ben sporcuyum. Daha önce Avrupa'da yıldızlarda ikinciliğim ve üçüncülüğüm, dünyada ikinciliğim var. Ayrıca gençlerde dünya ve Avrupa'da şampiyonluklarını birer kilo ile kaybettim. İnşallah bu sene yine gençler dünya ve Avrupa'da en iyilerini yapmak için yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Avrupa Şampiyonası'na da çok iyi hazırlandığını anlatan Enes, "Arkadaşlarımla Çorum'da bu şampiyona için çok çalıştık, yaklaşık 3 yıldır büyükler kategorisinde Avrupa'ya çıkmanın hayalini kuruyordum. Ülkemize boş dönmek istemiyorum, inşallah madalya da nasip olur." diye konuştu.

        Şampiyonadan sonra 2028 olimpiyatlarını hedeflediğini, ona göre hazırlık yapacağını da dile getiren Enes, "İnşallah yolumuza devam edip 2028'e gideceğiz. Allah’ın izniyle 2028'e kadar da Avrupa ve dünya şampiyonalarını da boş geçmeyeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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