Engin Polat ve Dilan Polat çifti neden gözaltına alındı, son durum ne?
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Dilan Polat - Engin Polat çifti ve diğer şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu ve yurt dışına çıkışlarının yasaklandığı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Çift, soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından, "Dilan Polat olayında son durum ne, Dilan Polat kimdir ve kaç yaşında?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu ve yurt dışına çıkışlarının yasaklandığı kamuoyuna bildirilmişti. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindekiler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi. Yaşanan gelişmeler sonrasında "Dilan Polat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor?" sorularına da cevap aranmaya başlandı. İşte Dilan Polat ile ilgili son gelişmeler ve hakkında soruşturma başlatılan Dilan Polat'ın yaşamı...
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LÜKS ARAÇLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Operasyonla gözaltına alınan Dilan polat ve Engin Polat çiftinin lüks araçlarına da el konulmuştu.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ve şirketine ait toplam 24 araca el konuldu.
El konulan lüks araçlardan 16’sının yeri tespit edildi.
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Tespit edilen 16 araçtan 13’ü polis tarafından alınarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Vatan Caddesi’ndeki bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bahçesine getirilen lüks araçlar böyle sergilendi.
Emniyete getirilen 13 lüks aracın değeri 150 milyon TL olduğu belirtiliyor.
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Yeri tespit edilen 3 araç da otoparkta gözlem altında alındı.
Polis el konulan 24 araçtan 8’inin yerini tespit edemedi. 8 aracın da bulunması için geniş çaplı araştırma yapılıyor.
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AVUKAT GÖZALTINDA
Haklarında yakalama kararı bulunan ancak firari olan 13 şüpheliden biri daha yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin ise Polat çiftinin avukatı Haydar Enes Çetinkaya olduğu öğrenildi.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER
İstanbul'da dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat, sağlık kontrolünden geçirildi.
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CİLDİ İÇİN VİTAMİN İSTEDİĞİ ÖĞRENİLDİ
Polat çiftinin emniyetteki işlemleri sürerken, Dilan Polat'ın polisten cildi için vitamin istediği öğrenildi.
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Polise, "Kullanmam gereken ilaçlar var" diyen Dilan Polat'a hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu soruldu. Bunun üzerine Dilan Polat'ın, "Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım" dediği öğrenildi.
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DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT'A GÖZALTI KARARI
İstanbul'da daha önce haklarında soruşturma açılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı.
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Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindekiler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.
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DİLAN POLAT KİMDİR?
Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Hayatına İstanbul'da devam eden Dilan Polat, Engin Polat ile evli ve iki çocuk annesidir.
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İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başlamış ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yapmıştır. 2017'de Dilan Polat güzellik merkezlerini kullanmıştır. İş hayatının yanı sıra sosyal medya fenomeni olarak da bilinen Dilan Polat, Instagram hesabında 7 milyon takipçiye sahiptir. Polat, geçtiğimiz günlerde "dilanpolat" isimli Instagram hesabını kapatmıştır.
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ENGİN POLAT KİMDİR?
Engin Polat, 3 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Dilan Polat ile evlidir ve bu evlilikten 2 çocuğu bulunmaktadır. Engin Polat'ın hayatı ile ilgili detaylı bilgi bulunmasa da Polat'ın medikal işinde faaliyet gösteren bir şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu bilinmektedir.
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