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        Haberler Gündem HT Trend Dilan Polat'la görüntüleri tartışma yarattı

        Dilan Polat'la görüntüleri tartışma yarattı

        "Fenomenler" soruşturmasında karşı karşıya gelen avukat Feyza Altun ve Dilan Polat bir araya geldi. Altun ve Polat'ın birlikte paylaştıkları fotoğraflar gündem oldu. Altun gelen tepkiler üzerine de, "Bugün Dilan Polat ile Sevim Alan tarafından bir araya getirildik. Sebebi ise Dilan ve eşinden; ailesinden; ve bazı fenomenlerden adıma haraç istenmesi. Fenomen dosyası öyle bir yere gitti ki herkesin konuştuğu doğrunun yanlışa karıştığı suç örgütlerinin bir yerleri taradığı bir şeye dönüştü." paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 10:55 Güncelleme: 02.06.2025 - 10:55
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        Dilan Polat'la görüntüleri tartışma yarattı
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        Kara para aklama suçlaması sonrası haklarında açılan davayla Türkiye gündeminde uzun süre konuşulan Dilan Polat, dikkat çeken bir buluşmayla tekrar gündem oldu.

        Dava sürecini adım adım takip eden ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Avukat Feyza Altun, Polat çiftine sert eleştirilerde bulunmuştu. Dün ise dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı ve Altun, "Ölsem de aynı masada oturmam" ifadelerini kullandığı Dilan Polat ile bir araya geldi. Buluşmayla ilgili görüntüler sosyal medyada yer aldı.

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        Altun daha önce yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı: "Gençlerde şu algı yaratılıyor: Sosyal medyada çok takipçin olursa, böyle story'ler çekersen, gösterişler yaparsan bu hayatı yaşayabilecek konuma gelirsin diyor. Gazeteciler 3 gündür MASAK raporunu yazıyor. Bu zamana kadar Dilan Polat ve eşinden hiçbir tekzip gelmedi. Naylon faturalar, işlemeyen şirketler. Savcılığa sevk edilecekler. Dosya zaten savcılıkta bildiğim kadarıyla. Sahte fatura düzenlemenin cezası 3-6 yıl. Başka bağlantılar, daha karanlık yerlere gidiyorsa yargı gereğini yapacaktır. Organize bir suç şebekesinin olduğunu düşünüyorum. Bizim üzerimizden prim yapıyorsunuz dedikçe de ben konuşmaya devam edeceğim."

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        SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLER GELDİ

        Bu açıklamalarıyla bilinen Feyza Altun, Dilan Polat ile bir araya geldi. Buluşmada birbirlerine sarıldıkları anları da paylaşılan Altun ve Polat'ın bir araya gelmesi sosyal medyada tepkilere de yol açtı.

        Altun'a yönelik tepkilerin yer aldığı bir paylaşımda, "Sayın Feyza Altun, dimdik duruşunuzla kendinizden eminliğinizle bir genç kız olarak kendinizi bana hayran bırakmıştınız bu görüntüler nedir? Bu story ne? Hiç utanmadınız mı her geçen gün hukuk sistemiyle ilgili zaten içimiz kararırken bir tekme de siz vurdunuz bravo Feyza Altun." denildi.

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        Bir diğer paylaşımda da, "Sosyal medyada sabaha kadar tutuklanması için uğraştığı Dilan Polat'la kanka olmuş. Ne kadar duygusal (!) değil mi? Milyonları aptal yerine koyup sadece kesesini düşünenlerin ilahı olabilir Feyza Altun. Ötesi yok. Omurganızı sevsinler." denildi.

        TEPKİLERE YANIT VERDİ

        Altun da gelen tepkilere karşı şu paylaşımda bulundu: "Bugün Dilan Polat ile Sevim Alan tarafından bir araya getirildik. Sebebi ise Dilan ve eşinden; ailesinden; ve bazı fenomenlerden adıma haraç istenmesi. Fenomen dosyası öyle bir yere gitti ki herkesin konuştuğu doğrunun yanlışa karıştığı suç örgütlerinin bir yerleri taradığı bir şeye dönüştü. Ben hak arayışında bulunurken doğrulardan ayrılmam. Eğer benim adımı kullanarak birilerine çökmeye çalışırsanız bunu da ortaya çıkarırım!!! Ben konuyu bizzat kendisinden ve avukatından dinleyerek olayları öğrendim. Bu kareyi paylaşmaktan ve her zamanki gibi doğruları paylaşmaktan geri durmuyorum. Ben de yaşadıklarımı net olarak anlattım bugün bu masada sadece doğrular konuşuldu."

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        #Dilan Polat
        #Feyza Altun
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