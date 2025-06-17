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        Haberler Gündem Yargı Dilan Polat'ın korumasına silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı | Son dakika haberleri

        Dilan Polat'ın korumasına silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı

        Dilan Polat'ın koruması silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda bacağından yaralanan korumanın durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kaçan iki şüphelinin peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 12:58 Güncelleme: 17.06.2025 - 12:58
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        Dilan Polat'ın korumasına saldırıya soruşturma
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        Ümraniye'de Dilan Polat'ın tedavi gördüğü hastanenin önünde, Polat'ın özel koruması Alper Ç.'nin uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Yamanevler Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'nde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Dilan Polat'ın tedavi gördüğü hastanenin önünde gün boyunca beklediği iddia edilen bir saldırgan, Dilan Polat'ın koruması Alper Ç.'yi takibe aldı. Koruma Alper Ç.'yi bir süre telefonla meşgul eden şüpheli, Alper Ç. otomobile binmek üzere olduğu sırada 7 el ateş ettikten sonra kaçtı.

        Dilan Polat’ın korumasına silahlı saldırı
        Dilan Polat’ın korumasına silahlı saldırı

        TEDAVİ ALTINDA

        Kurşunlardan 3'ü Alper Ç.'nin vücuduna isabet etti. Yaralanan koruma, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında emniyet ekiplerinin şüpheli ya da şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaları ise devam ediyor.

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