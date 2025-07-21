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        Haberler Magazin Dilan Çıtak: O videodaki ben değilim - Magazin haberleri

        Dilan Çıtak: O videodaki ben değilim

        İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak, kendisine ait olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili bir açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 10:00 Güncelleme: 21.07.2025 - 10:00
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        "Videodaki kişi ben değilim"
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        İbrahim Tatlıses'in 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak ile arası geçen yıl bozulmuştu. Uzun süredir babasıyla yaşadığı polemikle gündeme gelen Çıtak, bu kez de sosyal medyada paylaşılan bir videoyla gündeme geldi.

        Dilan Çıtak'ın bir gece kulübünde dans ettiği ileri sürüldü. X'te trend topic olan Dilan Çıtak, videodaki kişinin kendisini olmadığını söyledi.

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        Dilan Çıtak, şu ifadeleri kullandı: Öncelikle herkese günaydın. İnsanları neden sevmediğim konusunda bir kez daha bana vizyonel insanların hak verdiğine eminim. İnsan sevmem her zaman söylemişimdir ama tabii ki bu çoğunluk kötü ve cahil olduğu için, kötü kalpli ve cahil olduğu için çoğunluğa konuşuyorum. Yoksa tabii ki sevdiğim çok özel insanlar var, sevdiğim çok güzel kalpli takipçiler var, onları çok ayırıyorum. Benim insan diye tabir ettiğim görüntü olarak insan olup, iç dünyalarında canavarlaşmış, pisleşmiş ruhlar. İşte bu da bugün bunun kanıtı. Bir kızcağız videoda dans ediyor, sonuçta parasını kazanıyor, herhangi bir daha beter bir şey yapmıyor ama altına ben sanarak yapılan yorumlar… Gerçekten üzücü değil, korkunç. Neden korkunç biliyor musunuz? Umut yok. Umut yok gökyüzünde. Umut yok insanlığımızda. Yani ben geleceği düşünüyorum. Bana yapılan yorumlar için bugün dava açılacak. Yarın hepsi cezasını kesecek. Ödeyecekler, bitecek, gidecek. Magazin sitesi. Kimlere, hepimize neler neler yapıyorlar. Fakat altına bakıyorum. Sevgili 'Tatlıses' sebebiyle de hakkımda benliğimi yok sayılarak yapılan berbat yorumlar. Zamanında kendisinin yapmış olduğu hatalar ve yanlışlar sebebiyle hiçbir şekilde beni tanımadan, etmeden daha önce de bunu yapan bir güruh vardı. O güruh. Asmak, kesmek görevi üstlenmiş bir takım ucube. Devam etsinler hiç sorun yok. Ben oradan kazandığım paralarla çok güzel hayvanlar bakıyorum.

        Soyadından vazgeçme iması
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        #dilan çıtak
        #İbrahim Tatlıses

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