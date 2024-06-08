Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin, Bodrum'da
Yaklaşık iki aydır aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin, Bodrum'da görüntülendi. Ünlü oyuncu, gündüz tek başına plajda telefonla konuşurken, akşam soluğu sevgilisinin yanında aldı
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Dilan Çiçek Deniz, Sinan Çetin'in kendisi gibi yapımcı olan oğlu Rafael Cemo Çetin ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
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Ünlü oyuncu, Rafael Cemo Çetin ilişkisi hakkında; "Her şey yolunda" diyerek aşkını ilan etmişti.
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Çift, önceki gün Bodrum'da objektiflere yansıdı.
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Gündüz tek başına otelin iskelesinde yaklaşık 15 dakika telefonla konuşarak çevreyi kontrol eden oyuncu deniz girmedi.
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Rafael Cemo Çetin ise arkadaşlarıyla beraber kendini Ege'nin serin sularına bırakarak keyifli anlar yaşadı.
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Gündüz bir araya gelmeyen çift, akşam otelde yapılan etkinlikte buluştu.
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Birbirlerine aşk dolu bakan ikilinin, mutlu halleri gözlerden kaçmadı.
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Rafael Cemo Çetin, bir ara eline cep telefonunu alarak fotoğraf çekti.