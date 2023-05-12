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Dilan Çiçek Deniz'den Mert Yazıcıoğlu'na övgü: Beni bir an olsun yalnız bırakmıyor - Son dakika magazin haberleri

Dilan Çiçek Deniz: Beni bir an olsun yalnız bırakmıyor

Arnavutköy'de objektiflere yansıyan Dilan Çiçek Deniz-Mert Yazıcıoğlu çifti, gazetecilerle sohbet etti. Geçtiğimiz haftalarda talihsiz bir kaza geçirerek kolunu kıran Deniz, "Ameliyat oldum, iyileşmeyi bekliyorum. Mert, beni bir an olsun yalnız bırakmıyor" şeklinde konuştu

Giriş: 12.05.2023 - 08:00 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Yaklaşık dört yıl aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, dört ay önce ilişkilerini sonlandırmıştı. Yazıcıoğlu, ayrılığın ardından kendisi gibi oyuncu olan Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı.

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Çiçeği burnunda aşıklar, Arnavutköy'deki bir balıkçıda görüntülendi. 30 yaşına basan Yazıcıoğlu'nun doğum gününü kutlamaya giden çift, akşam saatlerinde geldikleri mekandan yaklaşık altı saat sonra ayrıldı.

    İkili, çıkışta kendilerini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.

  • "BENİ BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMIYOR"

    Geçtiğimiz haftalarda talihsiz bir kaza geçirerek kolunu kıran Deniz, "Ameliyat oldum, iyileşmeyi bekliyorum. Birkaç haftaya düzelecek sanırım. 'Amadeus' tiyatro oyunumuza ben seneye devam edeceğim. Mert, beni bir an olsun yalnız bırakmıyor" diyerek, sevgilisine övgüler yağdırdı.

    "BERABER İYİLEŞMEYİ BEKLİYORUZ"

    Yazıcıoğlu ise, "Yeni yaş, yeni dilekler... Bakalım... Dinleniyoruz, iyileşmeyi bekliyoruz diyebilirim. Her şeyin tadını çıkarıyoruz. İçeride Mert Dakak ve Leyla Tanlar var. Onlar da evlendiler" ifadelerini kullanarak, kahkaha attı.

  • Çift, daha sonra özel otomobilleriyle oradan ayrıldı. Ayrıca Mert Yazıcıoğlu'na gelen doğum günü hediyelerini ise iki garsonun ancak taşıyabildiği ve otomobile yerleştirdiği öğrenildi.

  • "EVİ TERK ETTİ" İDDİASI

    Öte yandan Yazıcıoğlu ile 5 yıl önce rol aldığı bir filmin setinde tanışan Saraçoğlu'nun birlikteliğinin 'ihanet' nedeniyle bitirdiği ileri sürülmüştü. Afra Saraçoğlu’nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le samimi görüntüler vermesinin çiftin ayrılmasına neden olduğu konuşuluyordu. Sevgilisinin Demir’le samimi görüntülerinden rahatsız olan Mert Yazıcıoğlu'nun birlikte yaşadıkları evi terk ettiği iddia edilmişti.

  • "ÖYLE BİR ŞEY YOK" DEMİŞTİ

    Yazıcıoğlu, haklarında çıkan haberlerin ardından, basın mensuplarına, "Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan, bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok. Afra ile yapamadık, beraber son verdik" açıklamasında bulunmuştu.

  • DİKKAT ÇEKEN HAMLE

    Ayrılığın ardından dedikoduları yalanlayan Mert Yazıcıoğlu, yeni bir hamlede bulunmuştu. Yazıcıoğlu, eski sevgilisinin beraber çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmesine karşılık vermişti. Oyuncu da Saraçoğlu ile pozlarını profilinden kaldırmıştı. Mert Yazıcıoğlu'nun, ilişkisinin bitmesine neden olduğu öne sürülen yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir ile fotoğraflarını silmesi de dikkatlerden kaçmamıştı.

  • "AYRILIK NEDENİ ÜÇÜNCÜ KİŞİ DEĞİL"

    Mert Yazıcıoğlu'nun, rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşadığı da konuşulmuştu. İddiaların ardından açıklama yapan Saraçoğlu, "Birkaç gündür hakkımızda basında çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Mert ile 4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir üçüncü kişinin dahil bulunmadığını bilmenizi isteriz. Geçirdiğimiz bu hassas süreçte hiç kimseyi zan altında bırakmadan özel hayatımızın mahremiyetine hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın..." şeklinde konuşmuştu.

  • "ROL ARKADAŞIM"

    Hafsanur Sancaktutan da iddialara, "Hakkımda çıkan söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Mert Yazıcıoğlu benim rol arkadaşımdır, sette de set dışında da görüşmekten mutlu olduğum biridir. Yılın son günü bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Yeni yılda herkese güzellikler diliyorum" şeklinde yanıt vermişti.

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