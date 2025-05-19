Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Dijital dünyada güvende kalmak: Aileniz için internet kullanımı rehberi

        Hem kendinizi hem de çocuklarınızı çevrimiçi tehditlere karşı korumanın yolları nelerdir?

        Güçlü parolalar, güncel yazılımlar ve dikkatli paylaşım: Siber suçlara karşı alabileceğiniz basit ama etkili önlemler nelerdir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 08:30 Güncelleme: 19.05.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çevrimiçi tehditlere karşı korunmanın yolları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kimlik hırsızlığı, sahte siteler, zararlı yazılımlar… Ailenizi çevrimiçi dünyanın tehlikelerinden korumak için bilmeniz gereken temel güvenlik önlemleri bu rehberde.

        Anne babalar dikkat: Hangi çocuklar risk altında?
        Anne babalar dikkat: Hangi çocuklar risk altında?
        Dijital detoks nedir?
        Dijital detoks nedir?

        İNTERNETİN BAŞLICA TEHLİKELERİ

        İnterneti ailece kullanmak oldukça yaygınlaştı; ancak çoğu zaman farkında olmadan birçok çevrimiçi tehditle karşı karşıya kalıyoruz. Siber suçlular sürekli yeni yöntemler geliştirirken dijital dünyamız da sürekli değişiyor. İşte sizin ve ailenizin dikkat etmesi gereken başlıca internet tehlikeleri:

        REKLAM

        - Kimlik hırsızlığı

        - Veri sızıntıları

        - Zararlı yazılımlar ve virüsler

        - Kimlik avı ve dolandırıcılık e-postaları

        - Sahte ve güvenilir olmayan web siteleri

        - Online dolandırıcılık türleri

        - Duygusal bağ kurarak dolandırma (aşk dolandırıcılığı)

        - Uygunsuz ya da zararlı içerikler

        - Siber zorbalık

        - Yetersiz gizlilik ayarları

        TEMEL İNTERNET GÜVENLİĞİ İPUÇLARI

        1. GÜVENLİ BİR İNTERNET BAĞLANTISI KULLANIN

        Açık Wi-Fi bağlantıları güvenli değildir. Eğer kullanmanız gerekirse, online bankacılık veya alışveriş yapmaktan kaçının. Bu gibi durumlarda bir VPN (Sanal Özel Ağ) kullanarak verilerinizi şifreleyebilirsiniz.

        2. GÜÇLÜ PAROLALAR KULLANIN

        Parolalarınız:

        REKLAM

        - En az 12 karakter uzunluğunda olmalı

        - Harf, sayı ve sembol içermeli

        - Kişisel bilgi (doğum tarihi, evcil hayvan adı vb.) içermemeli

        - Parolalarınızı yönetmekte zorlanıyorsanız parola yöneticisi kullanın.

        3. ÇOK FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMA (MFA) KULLANIN

        Ekstra bir güvenlik katmanı olarak, hesaplarınıza girişte ikinci bir doğrulama yöntemi kullanın. Örnekler:

        - SMS veya e-posta doğrulaması

        - Parmak izi, yüz tanıma gibi biyometrik yöntemler

        - Google Authenticator gibi uygulamalar

        4. YAZILIMLARINIZI VE İŞLETİM SİSTEMİNİZİ GÜNCEL TUTUN

        Güncellemeler sadece yeni özellikler değil, aynı zamanda güvenlik açıklarını kapatan yamalar da içerir. Güncel kalın!

        REKLAM

        5. WEB SİTELERİNİN GÜVENLİLİĞİNİ KONTROL EDİN

        Güvenilir web siteleri:

        - "HTTPS" ile başlar

        - Adres çubuğunda kilit simgesi olur

        - Yazım hatası içermez

        - Profesyonel görünür

        - Yalnızca bilinen ödeme yöntemlerini kabul eder

        6. GİZLİLİK AYARLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

        Sosyal medya ve tarayıcı gizlilik ayarlarını düzenleyin. Kullandığınız uygulama ve web sitelerin gizlilik politikalarını okuyarak hangi verilerin nasıl kullanıldığını anlayın.

        7. ŞÜPHELİ BAĞLANTILARDAN UZAK DURUN

        Güvenmediğiniz e-posta, bağlantı ve reklamlara tıklamayın. Bir bağlantının sizi beklenmeyen bir sayfaya yönlendirmesi, dolandırıcılık belirtisi olabilir.

        8. CİHAZLARINIZI GÜVENDE TUTUN

        Mobil cihazlar da bilgisayarlar kadar korunmalı. Parola, biyometrik doğrulama gibi güvenlik önlemleri kullanın.

        REKLAM

        9. VERİLERİNİZİ DÜZENLİ OLARAK YEDEKLEYİN

        Fidye yazılımlarına karşı en etkili savunmalardan biri, verilerinizi düzenli olarak yedeklemektir.

        10. KULLANMADIĞINIZ HESAPLARI KAPATIN

        Eski hesaplar siber suçlular için kolay hedef olabilir. Artık kullanmadığınız tüm çevrimiçi hesapları silin.

        11. NEYİ İNDİRDİĞİNİZE DİKKAT EDİN

        Yalnızca güvenilir kaynaklardan uygulama ve dosya indirin. İstem dışı indirmeleri ve zararlı yazılımları önlemek için dikkatli olun.

        12. NEYİ PAYLAŞTIĞINIZA DİKKAT EDİN

        İnternette paylaştığınız her şey kalıcı olabilir. Kişisel bilgileri (adres, telefon, doğum tarihi) paylaşmaktan kaçının. Ayrıca, yalnızca spam ve abonelikler için kullanılan ayrı bir e-posta hesabı oluşturmak akıllıca olabilir.

        13. TANIMADIĞINIZ KİŞİLERE GÜVENMEYİN

        Çevrimiçi tanıştığınız kişiler göründüğü gibi olmayabilir. Özellikle sahte sosyal medya profillerine karşı dikkatli olun.

        REKLAM

        14. BİLGİLERİ DOĞRULAYIN

        Sahte haberler ve dezenformasyon internette oldukça yaygın. Güvendiğiniz kaynaklardan bilgileri kontrol edin.

        15. GÜNCEL BİR ANTİVİRÜS PROGRAMI KULLANIN

        Kaliteli bir antivirüs programı, cihazlarınızı virüs ve diğer dijital tehditlerden korur. Güncel tutmayı unutmayın.

        ÇOCUKLAR İÇİN 3 TEMEL ÇEVRİMİÇİ GÜVENLİK KURALI

        1. DİJİTAL AYAK İZİ

        Çocuklara internette bıraktıkları izlerin kalıcı olabileceğini öğretin. Paylaşmamaları gereken bilgileri (adres, telefon, fotoğraf vb.) açıkça belirtin.

        2. PAROLALAR

        Çocuklara güçlü parolalar oluşturmayı öğretin. Parola yöneticileri ile parolaları güvenli bir şekilde saklamak mümkündür.

        3. İLETİŞİM

        Tanımadıkları kişilerden gelen mesajlara veya bağlantılara asla tıklamamaları gerektiğini öğretin. Aynı zamanda çevrimiçi zorbalıkla nasıl başa çıkacaklarını ve nasıl nazik olacaklarını da anlatın.

        Görsel Kaynak: shutterstock/istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        Aşk, şampiyonlukla ortaya çıktı
        Aşk, şampiyonlukla ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Habertürk Anasayfa