Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yeniden takıma dönmek isteyen Mbaye Diagne hakkında da son kararını henüz vermedi. Disiplinsiz tavırları nedeniyle sezon başında gönderilmesini istediği oyuncusunun katkı sağlayabileceğini düşünen deneyimli teknik adam, Diagne’yle özel olarak görüşecek.

Diğer taraftan oyuncunun kadro dışı kaldığı Club Brugge’da değer kaybettiğini düşünen Cengiz yönetimi de Diagne’nin piyasa değerini tekrar yükselmesi için oynaması gerektiği görüşünde birleşiyor.