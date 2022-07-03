2022 DGS sınavı için geri sayım bitti. Sayısal ve sözel olmak üzer 2 bölüme ayrılan DGS sınavı saat 10:15 itibariyle başladı ve 12:30'da sona erdi. 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler Dikey Geçiş Sınavı'nda ter döktü. Sınavın hemen ardından "2022 DGS soruları zor muydu, kolay mıydı? araştırmaları hız kazandı. İşte, DGS sınav yorumları...