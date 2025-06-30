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        Haberler Bilgi Gündem DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? 2025 DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM takvimi ile DGS ne zaman yapılacak?

        DGS sınav yerleri açıklandı mı? 2025 DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, sınav hangi tarihte?

        Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) için heyecan dorukta. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans seviyesine tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı sınav, Temmuz ayında düzenlenecek. Sınav hazırlıklarına tam gaz devam eden adaylar, bir yandan da sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Sınav tarihi, saati ve soru sayısı gibi detaylar için ÖSYM kılavuzu kontrol ediliyor. Peki, DGS sınav yerleri açıklandı mı? 2025 DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, sınav hangi tarihte? İşte ÖSYM DGS sınav giriş belgesi alma ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 14:16 Güncelleme: 30.06.2025 - 14:16
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        • 1

          Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) için geri sayım devam ediyor. Ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar sınav hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan da ‘’DGS ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak, kaç soru var, kaç dakika?'' şeklindeki sorulara yanıt arıyorlar. ÖSYM kılavuzu ile sınav tarihi, saati, sorusu sayısı, sonuç tarihi gibi detaylar belli oldu. Peki, 2025 DGS sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

        • 2

          2025 DGS NE ZAMAN YAPILACAK, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

          ÖSYM sınav takvimi ile Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) sınav tarihi belli oldu.

          Takvime göre DGS, 20 Temmuz 2025 Pazar günü düzenlenecek. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak.

          Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

        • 3

          2025 DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

          DGS sınav yerleri henüz açıklanmadı.

          Geçmiş yıllara bakıldığında DGS sınav giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılması bekleniyor. Buna göre ÖSYM’nin 10 Temmuz 2025 tarihinde sınav yerlerini duyurması öngörülüyor.

          Sınava girecek olan adaylar, sınav yerlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenecek.

          DGS SINAV YERLERİ SORGULAMA ÖSYM EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2025 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          DGS sonuçları, 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

          Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.

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