DGS ne zaman, saat kaçta başlıyor? 2025 DGS sınav süresi, başlangıç-bitiş saati ve soru sayısı
Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) için beklenen gün geldi. Bugün sınava katılım sağlayacak olan adaylar "DGS ne zaman, saat kaçta başlıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan DGS sınav giriş belgesi alma ekranı ziyaretleri de hız kazandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sınav, Türkiye'deki tüm iller ve Lefkoşa'daki 103 sınav merkezinde, 675 bina ve 10 bin 319 salonda gerçekleştirilecek. Peki, DGS kaç soru, kaç dakika sürecek? İşte, 2025 DGS sınav süresi, başlangıç-bitiş saati ve soru sayısı hakkında bilgiler...
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İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyenler için yapılan Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) 20 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. 252 bin 685 adayın adayın başvurduğu sınav, Türkiye'deki tüm iller ve Lefkoşa'daki 103 sınav merkezinde, 675 bina ve 10 bin 319 salonda düzenlenecek. Sınava kısa süre kala DGS sınav süresi, başlangıç-bitiş saati ve soru sayısı adaylar ve velileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, DGS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, 2025 DGS sınav giriş belgesi alma ekranı.
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DGS NE ZAMAN 2025, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?
ÖSYM sınav takvimi ile Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) tarihi belli oldu.
Takvime göre 2025 DGS, 20 Temmuz Pazar günü düzenlenecek. Türkiye'deki tüm iller ve Lefkoşa'daki 103 sınav merkezinde yapılacak sınav, saat 10.15'te başlayacak.
Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav, 675 bina ve 10 bin 319 salonda gerçekleştirilecek.
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2025 DGS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.
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2025 DGS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
DGS 135 dakika sürecek. Sınavda ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, sınavlarda 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak.
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DGS’YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?
Uygulanacak sınavla ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şunları kaydetti:
"İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler için uygulanacak DGS'ye 252 bin 685 aday başvurdu. Sınavda emniyet görevlileri dahil 33 bin 730 kişi görev yapacak. Sınava 1302 engelli aday katılacak. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. 2 bin 283 aday bu haktan yararlandı. Adayların sınavdan en az bir saat önce sınav binalarında hazır bulunması faydalarına olacaktır. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar dilerim."
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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre DGS sonuçları, 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.
DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.
Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.
2025-DGS sonuçları sadece 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.
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