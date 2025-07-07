DGS ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav yerleri yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS tarihi ve sınav giriş belgesi ile ilgili detaylar merak ediliyor. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. İki yıllık eğitimlerini dört yıllık eğitime döndürmek isteyenler için DGS sınavı saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak. İşte DGS sınav sürecine dair detaylar