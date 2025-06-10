DGS geç başvuruları için geri sayım başladı. İki yıllık ön lisans eğitiminden 4 yıllık lisans programına geçiş yapmak isteyenler, DGS için çalışmalarına hız verdi. Dikey Geçiş Sınavı sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda uygulanmaktadır. DGS geç başvuruları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası üzerinden yapılabilecek. Peki, "DGS geç başvuruları ne zaman başlıyor?" İşte DGS geç başvuru tarihi...