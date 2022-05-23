13 Mayıs 2022 Cuma günü başlayan DGS başvuru sürecinin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS başvuruları https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapılabilecek. Peki DGS başvurusu ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2022 DGS başvuru ücreti nereye ödenecek? İşte detaylar...