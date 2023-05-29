DGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI!
ÖSYM 2023 DGS başvuru kılavuzunu yayımladı. ÖSYM;"2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular 29 Mayıs-5 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 29 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-DGS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.
DGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN