Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım devam ederken başvurular alınmaya başladı. DGS bavşuru kılavuzunun yayımlanmasıyla başvuru ücreti ve başvuru tarihi netlik kazandı. Bu noktada gözler "DGS başvuruları nasıl yapılır?" sorusu gündeme geldi. İşte ÖSYM 2023 DGS kılavuzu ile başvuru detayları...