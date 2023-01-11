12 YAŞINDA GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI HAYATINI DEĞİŞTİRMİŞ
Devrim Özkan, geçtiğimiz haftalarda hayatına dair hiç bilinmeyenleri ilk kez Ömür Sabuncuoğlu'na açıklamıştı. Küçükken veteriner olmak istediğini ancak sporla da çok ilgili olduğunu belirten Özkan, ablasının hayatındaki kararlarda çok önemli bir yeri olduğu söylemişti.
Devrim Özkan, küçükken atletizm ile ilgilenirken 12 yaşında ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazasının ardından 1 ay boyunca yürüyemediğini, bacağında dizden bileğine kadar lifleri koptuğunu ve bu sebeple atletizmi bırakmak zorunda kalıp, judoya geçtiğini anlatmıştı.