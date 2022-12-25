"ÇOK GÜZEL İLERLİYORUZ"

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', başladığı andan itibaren seyircinin beğenisini kazandı ve çok ilgi gördü. Devrim Özkan, bu başarının altındaki nedeni şu şekilde açıkladı:

Temeli tabii ki hikâye. Gani Müjde, bize çok güzel bir hikâyeyle geldi. Bütün karakterlerin arka planı çok doluydu, hikâyeleri çok kuvvetliydi. Benim karakterim de bana çok hitap eden bir karakter oldu. Sanıyorum diğer oyuncu arkadaşlarıma da böyle hissettirdi hikâye ki herkes işine dört elle sarıldığı için bence şu anki durumumuzdayız. Oyuncuların hikâyeye, ekibine inanması çok önemli. İnandıktan sonra zaten böyle şeyler oluyor. Bize de böyle bir şans verildi, bu yüzden çok güzel ilerliyoruz.