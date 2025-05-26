Devrim Özkan ameliyat oldu

Devrim Özkan, sevenlerini endişelendirdi. Yaşadığı sağlık problemi nedeniyle ameliyat olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından hastane odasından bir fotoğraf yayımlayan ünlü oyuncu; "Her şey yolunda arkadaşlar. Bugün küçük bir ameliyat... Sonra inşallah sağlığıma kavuşuyorum. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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