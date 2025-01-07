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        Haberler Kültür-Sanat Devlet Sanatçısı Ayla Erduran hayatını kaybetti

        Devlet Sanatçısı Ayla Erduran hayatını kaybetti

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) eski keman virtüözü Ayla Erduran, İstanbul'da yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 14:00 Güncelleme: 07.01.2025 - 14:00
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        Ünlü keman sanatçısı hayatını kaybetti
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        Devlet sanatçısı Ayla Erduran, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erduran'ın, uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda solist sanatçı olarak görev yaparak Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil ettiği ve birçok genç sanatçının yetişmesine öncülük yaptığı belirtildi.

        Açıklamada, "Onun sanatı ve bıraktığı eserler müziğimizde ve gönüllerimizde daima yaşayacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

        CSO: VEFAT HABERİNİ DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ

        CSO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızda solist sanatçı kadrosunda çalışarak emekli olmuş, Türkiye ve dünyada sayısız konserler vererek uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil etmiş değerli büyüğümüz Sayın Ayla Erduran Hanımefendi'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle sizlerle paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

        SANATÇILAR ÜZÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

        Keman sanatçısı Cihat Aşkın, sosyal medya hesabından, "Kıymetli büyüğümüz, Türk sanat müziğinin en büyük temsilcilerinden Ayla Erduran tedavi olduğu hastanede bu sabah vefat etti. Allah rahmet eylesin, hepimizin başı sağ olsun" paylaşımını yaptı.

        Piyano sanatçısı Gülsin Onay da üzüntüsünü dile getirip, şunları kaydetti:

        "Büyük kemancımız, eşsiz müzisyenimiz artık aramızda değil. Onu sanatıyla, müziğiyle dokunduğu gönüller her zaman hatırlayacak. Müziğiyle yaşattığı duygular, bıraktığı izler silinmeyecek. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Sevenlerinin, ailesinin ve müzik camiamızın başı sağ olsun. Bu topraklardan böyle bir sanatçı geçtiği için ne kadar şanslı olduğumuzu her zaman hatırlayacağız."

        Piyanist Fazıl Say ise Ayla Erduran'ın olağanüstü bir keman sanatçısı, gerçek bir müzisyen olduğunu belirterek, onun konserleriyle büyüdüklerini, onun gibi hür ve özgür ruhlu bir sanatçıyı tanıyarak çok şey öğrendiklerini belirtti.

        İLK KONSERİNİ 10 YAŞINDA VERDİ

        Müziğe küçük yaşlarda başlayan Ayla Erduran ilk konserini 10 yaşında verdi. Erduran, 1946'da Paris Konservatuvarı'na girerek Beneddetti ile çalışmaya başladı ve 1950'de mezun oldu.

        1951-1955 yılları arasında New York'ta Galamian ve Zino Francescatti'nin yanında tekniğini ilerleten Erduran, ABD'nin çeşitli şehirlerinde ve radyolarında konserler, resitaller verdi.

        Erduran, 1957'de Moskova'ya giderek keman çalışmalarına David Oistrakh'ın yanında devam etti ve daha sonra katıldığı III. Wieniawski yarışmasında armağan aldı.

        Devlet sanatçısı Ayla Erduran, Almanya, Belçika ve Portekiz gibi birçok ülkede konserler verdi.

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        #Ayla Erduran
        #CSO
        #Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
        #keman
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