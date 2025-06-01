Devler Ligi'nde sezonun oyuncusu Dembele
2024-2025 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'nin başarısında önemli rol oynayan Fransız futbolcu Ousmane Dembele, devler liginde sezonun en iyi oyuncusu seçildi.
Avrupa'da ve ligde başarılı bir sezon geçiren PSG'nin yıldız oyuncusu Ousmane Dembele, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü.
Kendisi bu sezon Manchester City ve Liverpool gibi kritik maçlarda sahneye çıkıp takımının finale ulaşmasına büyük katkı verdi.
ŞAMPİYONLUK SONRASI DEMBELE'NİN SÖZLERİ
Yıldız kanat oyuncusu Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra "Çok küçük yaştan beri,Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hayal ediyordum, bu büyük organizasyonda," dedi. "Finale ulaşmak inanılmazdı, kazanmak ise daha da inanılmaz. Tarif edilemez bir his. Bu yolculukla gurur duyuyorum. Kariyerim boyunca bu sonucu elde etmek için yaptığım her şeyle gurur duyuyorum. Bu muhteşem bir şey." diyerek açıklamalarda bulundu.
DEMBELE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ İSTATİSTİĞİ
28 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sene Şampiyonlar Ligi'nde Luis Enrique'nin en önemli silahıydı. Fransız oyuncu çıktığı 15 maçta 8 gol ve 6 asistle toplamda 14 gollük katkı verdi.