Derya Tuna: Hiç bu yanımızla medyada yer almıyoruz - Magazin haberleri

Derya Tuna, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Oğlu İdo Tatlıses’in kurucusu olduğu ‘İyilik Elçileri’ adlı derneğin gönüllüleri ile bir restoranda bir araya gelen Derya Tuna, uzun süre yakın zamanda yapmayı planladıkları sosyal sorumluluk projeleri üzerine çalıştı.

Restoran çıkışı objektiflere poz veren Derya Tuna, "Yeni eğitim ve öğretim yılı için çocuklara kırtasiye alışverişi yapacağız. Hiç bu yanımızla medyada yer almıyoruz. Asıl önem arz eden konumuz bu" diyerek duyarlılık ve destek için çağrıda bulundu.

Uzun süre alışveriş yaparak, yeni eğitim ve öğretim yılı için çocukları mutlu etmeye hazırlanan Derya Tuna ve ekibi, alışveriş sonrası bir restorana tekrar giriş yaparak, yemek ve yorgunluk kahvesiyle günü sonlandırdı.