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Derya Şensoy: Ağustos'ta teyze olacağım - Magazin haberleri

Derya Şensoy: Ağustos'ta teyze olacağım

Oyuncu Derya Şensoy, önceki akşam Cihangir'de objektiflere takıldı. Şensoy, kısa bir süre sonra ilk çocuğunu kucağına alacak olan ablası Müjgan Ferhan Şensoy ile ilgili, "Ağustos'ta bize tatil gözükmüyor, malumunuz hayırlısıyla teyze olacağım. O yüzden son tatillerimiz, buradayız. Sağlıkla gelsin başka da dileğimiz yok" ifadelerini kullandı

02.07.2021 - 09:51 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Derya Şensoy, dün akşam Cihangir'de görüntülendi. Gazetecilerin, "Tatil nasıl geçti?" sorusuna yanıt veren Şensoy, şu şekilde konuştu:

    Annem, ablam Ayvalık'talardı... Oraya gidip, geliyorum. Ablamın doğumu yaklaştı, heyecanlıyız... Ağustos gibi işlerimiz de başlıyor. Ağustos'ta bize tatil gözükmüyor, malumunuz hayırlısıyla teyze olacağım. O yüzden son tatillerimiz, buradayız. Sağlıkla gelsin başka da dileğimiz yok.

  • "SİZ DAHA İYİ BİLİRSİNİZ"

    31 yaşındaki oyuncu, "Derya Hanım iş insanı Celal Can Algül ile ilişkinizde 3,5 ayı tamamladınız, her şey yolunda mı?" sorusuna ise gülümseyerek, "Bana mı soruyorsunuz, siz bunları daha iyi bilirsiniz" dedikten sonra yoluna devam etti.

  • UTANGAÇ TAVIRLAR

    Ünlü oyuncu, kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açtığı Algül ile birlikte görüntülenmişti. Cihangir'de araçlarının içinde objektiflere yansıyan çift, flaşların patlamasıyla büyük şaşkınlık yaşamıştı. Utangaç tavırlar sergileyen ikili, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmıştı.

  • "YAKALANDIK DERYA!"

    Öte yandan Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un kızları Derya Şensoy ile oyuncu Sarp Levendoğlu'nun birlikteliği geçtiğimiz aylarda bitmişti.

    Şensoy, kısa bir süre sonra ise yeni sevgilisi Celal Can Algül ile birlikte Cihangir'de objektiflere yansımıştı. Görüntülendiklerini fark edince panikleyen Algül, sevgilisine dönerek, "Yakalandık Derya!" ifadelerini kullanmıştı.

  • "YAPACAK BİR ŞEY YOK"

    Celal Can Algül'ün aksine rahat tavırları ile dikkat çeken Derya Şensoy ise, "Yapacak bir şey yok" diyerek, sevgilisini sakinleştirmişti.

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