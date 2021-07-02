"SİZ DAHA İYİ BİLİRSİNİZ"

31 yaşındaki oyuncu, "Derya Hanım iş insanı Celal Can Algül ile ilişkinizde 3,5 ayı tamamladınız, her şey yolunda mı?" sorusuna ise gülümseyerek, "Bana mı soruyorsunuz, siz bunları daha iyi bilirsiniz" dedikten sonra yoluna devam etti.