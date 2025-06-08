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        Haberler Magazin Derin Talu'nun mezuniyet sürprizi! Esra Dermancıoğlu'nun kızı ile aynı sınıfta okuduğunu açıkladı

        Derin Talu'nun geçmişe yönelik mezuniyet paylaşımları

        Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, 2021'e ait lise mezuniyet fotoğraflarını yayımladı. Paylaşımlarda, 21 yaşındaki Derin Talu'nun ünlü oyuncunun kızıyla aynı sınıfta okuduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 14:54 Güncelleme: 08.06.2025 - 14:54
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        Aynı sınıftaymış
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        Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, 2021'e ait lise mezuniyet fotoğraflarıyla dikkat çekti.

        Derin Talu
        Derin Talu

        Kepli fotoğraflarını yayımlayan Derin Talu, paylaşımlarında sınıf arkadaşlarının yer aldığı listeye yer verdi.

        Derin Talu'nun sınıf arkadaşlarının olduğu listede oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia Dermancıoğlu'nun da olduğu ortaya çıktı.

        Refia Dermancıoğlu ve annesi Esra Dermancıoğlu
        Refia Dermancıoğlu ve annesi Esra Dermancıoğlu

        Derin Talu, ayrıca fotoğrafta arkadaşlarının yüzünü kalp emojisi ile kapattı.

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        #Derin Talu
        #Refia Dermancıoğlu
        #defne samyeli
        #Esra Dermancıoğlu

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