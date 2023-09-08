Süper Lig'de ilk yarı derbilerinin tarihleri belli oldu!
Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak derbi maçların tarihleri belli oldu.
Giriş: 08.09.2023 - 17:05 Güncelleme: 08.09.2023 - 17:05
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İşte derbi tarihleri:
17 Eylül | Trabzonspor - Beşiktaş
21 Ekim | Galatasaray - Beşiktaş
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4 Kasım | Fenerbahçe - Trabzonspor
9 Aralık | Beşiktaş - Fenerbahçe
24 Aralık | Fenerbahçe - Galatasaray
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Süper Lig'in ilk yarınını fikstürünün tamamı ise şöyle:
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