Depremzede çocuklara 15 metrelik pasta

Depremzedelere burada ev konforunu yaşatmaya çalıştıklarını aktaran Tosuner, şunları kaydetti:

"Aslında biz her gün bir etkinlik yapıyoruz ama bugün etkinliğin özelliği çocuklarımıza yine bir motivasyon olsun istedik. Gemi kaptanımızın ve aşçımızın yapmış olduğu bir etkinlik bu. Burada çocuklara zaten her daim bir etkinliğimiz var. Pasta 9 parçadan oluşuyor. Bunların hepsi el yapımı, aşçılarımız 24 saattir bununla uğraşıyor. Bana söylediklerine göre 'bir feribotta yapılmış şu anda dünyanın en büyük pastası' diyorlar. Çocuklar mutlu olsun, bizim için yeter."