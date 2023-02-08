Deprem sonrasında sosyal medya paylaşımları nasıl olmalı?

Pedagog Adem Güneş ise "Depremde sosyal medyayı acıyı çoğaltmak için değil, dayanışma için kullanılması bir duyarlılıktır." Diyerek nasıl paylaşım yapılması gerektiği konusunda şu uyarılarda bulundu;

- Deprem görüntülerinde acıya yer vermek yerine yardım çalışmalarını paylaşarak umuda yer verin.

- Deprem bölgesinde bir kişi ile konuşurken, kaygı ile değil teselli ile konuşun.

- Depremin insanları Allah’ın bir cezası olduğu ile yorumlayan kişilerin mesajlarını paylaşmayın.

- Deprem ile ilgili heberleri çocuklarınıza izletmeyin. Çocuğun seyrettiği görüntü, akıldan çıksa da duygularında iz bırakır.