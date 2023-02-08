Deprem sonrasında sosyal medya paylaşımları nasıl olmalı?

BU NOKTALARA DİKKAT EDİN!
İletişim teknolojilerinden azami fayda sağlamak için söz konusu teknolojilerin doğru ve verimli kullanmanın son derece önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan ise deprem gibi afet durumlarında iletişim teknolojilerinin kullanılmasında dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:
Telefonların acil durum bildirimleri açılmalı.
İletişim için SMS ve çevrimiçi platformlar tercih edilmeli.
Zorunlu durumlarda yapılan telefon görüşmeleri kısa tutulmalı ve mobil araçların şarjlarını boşa harcamaktan kaçınılmalı.
Sosyal medya platformlarının devreye soktuğu güvenlik durumu kontrolü araçları kullanılmalı.
Güvenilir kurumların, resmi kaynakların hesapları; teyit ve doğrulama platformları takip edilmeli.
Teyit edilmemiş, kaynağı belli olmayan, somut veriye dayanmayan açıklamaların doğru olmayabileceği her zaman akılda tutulmalı ve bu tür içeriklere şüpheci yaklaşılmalı.
Manipülatif, yanıltıcı ve hatalı bilgilerin, sahte haberlerin, halkı paniğe sürükleyecek içeriklerin yayılmasına aracı olmaktan kaçınılmalı.
Hassas içerikler barındıran görüntüler, özellikle sansürlenmemiş olarak paylaşılmamalı.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan hesapların konuyla ilgili uzmanlığına ve bilgiye ulaşabilecek bir konumda olup olmadığına dikkat edilmeli.
Acil durumlarda yetkililere veya belirli bir bölgedeki kişilere ulaşmak için sosyal medya telsiz olarak kullanılabilir.
Belirli bir bölgeden gönderilen tweet’leri, Google Haritalar üzerinden coğrafi koordinat bularak aratabilirsiniz.
Çeşitli sosyal medya platformlarının yer bildirim özellikleri ile bölgeden gelen paylaşımları bulabilirsiniz.