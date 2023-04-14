Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Deprem olmadan sallandı! İstanbul Bahçelievler'de korku dolu anlar! - Güncel haberler

Bahçelievler'de 6 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

İstanbul Bahçelievler'de dün gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. İlçede 46 yıl önce inşa edilen 6 katlı bir binanın kolonlarında patlamalar meydana geldi. Binada oturanlar da bunun üzerine tahliye edildi. Bugün ise büyük paniğin yaşandığı yapı görüntülendi

Giriş: 14.04.2023 - 10:03 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Bahçelievler'de bodrum katındaki kolonlarında meydana gelen patlamalar nedeniyle 6 katlı bina boşaltıldı. 46 yıl önce yapıldığı öğrenilen binada oturanların bir bölümü yakınlarının yanına yerleşirken, bir bölümü ise Bahçelievler Belediyesi tarafından otele yerleştirildi. 

     

  • DHA'nın haberine göre olay, saat 18.30 sıralarında Soğanlı Mahallesi, Alpay Caddesi'nde bulunan ve 12 daireden oluşan 6 katlı binada meydana geldi. Binanın bodrum katında tabela işi yapan dükkanda bulunan kolonlar bir anda patlamaya başladı.

  • İşyeri çalışanları tarafından bina yöneticisi Göksel Korkutata'ya haber verildi. Korkutata ve binada sakinleri hemen binayı tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binanın çökme riskine karşılık çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. 

  • "ACİL YIKILMASINA KARAR VERİLDİ"

    Bina yöneticisi olduğu öğrenilen Göksel Korkutata, "Oturuyorduk. Telefon geldi. Aşağıdaki tabelacı aradı kolonlarımız patladı diye. İndiğimde kolonlar patlamıştı ve çatırtı sesleri geliyordu. Panikle herkesin ziline bastım. Bağırdım apartmanı boşaltın diye. Ekiplere haber verdik. Ekipler geldi, güvenli bölge oluşturuldu. Kolonlar patlak olduğu için şu anda ilk yaptığımız görüşmelerde binanın acilen yıkılmasına karar verildi. Sabaha kadar bekleyeceğiz. Çünkü hafif bir meyillenme başladı binada. Giriş katta ki nalbur dükkanının kapısını çok zor kapattık. Oradan anladık meyillenmeye başladığını. Dediklerine göre ön tarafa doğru, caddeye doğru yıkılabilirmiş" dedi. 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.