Denizlispor Galatasaray yeni sezonun ilk maçı ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Stadı’nda ev sahipliği yapacak Denizlispor Galatasaray karşılaşması 20.30'da başlayacak. Müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Peki, Denizlispor- Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

DENİZLİSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA NAKLEN CANLI YAYINLANACAK?

Denizlispor Galatasaray maçı 16 Ağustos cuma yani bu akşam beIN SPORTS 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Denizlispor- Galatasaray maçı 16 Ağustos 2019 Cuma günü (bugün) saat 20.30'da başlayacak.

DENİZLİSPOR GALATASARAY İLE 9 YIL ARADAN SONRA TEKRAR KARŞILAŞIYOR!

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor ile 9 yıl aradan sonra 39. randevuya çıkacak. Denizlispor, Süper Lig’in açılış karşılaşmasında Galatasaray’ı konuk edecek. Atatürk Stadı’nda 20.30’da başlayacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. İki ekip ligde en son Denizlispor'un küme düştüğü 2009-2010 sezonunda karşılaşırken, son maçı Galatasaray 2-1 kazandı. Ligde şimdiye kadar iki takım arasında oynanan 38 maçın 25'ini Galatasaray kazanırken, Denizlispor ise 5 maçtan galip ayrıldı. 8 karşılaşmada ise ise eşitlik bozulmadı. Galatasaray’ın attığı 72 gole, Denizlispor 33 golle karşılık verdi.