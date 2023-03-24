DENİZLİ İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
2. Gün | 24 Mart 2023 Cuma
Sahur Saati (İmsak): 05:34
İftar Vakti (Akşam): 19:25
Teravih Namazı (Yatsı): 20:41
3. Gün | 25 Mart 2023 Cumartesi
Sahur Saati (İmsak): 05:32
İftar Vakti (Akşam): 19:26
Teravih Namazı (Yatsı): 20:42
4. Gün | 26 Mart 2023 Pazar
Sahur Saati (İmsak): 05:31
İftar Vakti (Akşam): 19:27
Teravih Namazı (Yatsı): 20:43
5. Gün | 27 Mart 2023 Pazartesi
Sahur Saati (İmsak): 05:29
İftar Vakti (Akşam): 19:28
Teravih Namazı (Yatsı): 20:44
6. Gün | 28 Mart 2023 Salı
Sahur Saati (İmsak): 05:27
İftar Vakti (Akşam): 19:29
Teravih Namazı (Yatsı): 20:45