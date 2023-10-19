Denizli'de Kurtuluş Savaşı döneminden kalma siper bulundu

"Bu anlamda önemli. Siperlerde tabii günümüze daha yakın olması itibarıyla farklı buluntular da ele geçti. Bunların arasında pirinçten yapılmış mermiler, fişek kovanları, yine çeşitli ebatlarda tüfeklerin parçaları, yine bu mevzileri kullananların yeme içmede kullandıkları çeşitli konserveler bulduk.