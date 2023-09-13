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        Haberler Yaşam Denizli'de 9 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu

        Denizli'de 9 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu

        Denizli'de 9 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen kedigiller ailesinden bir tür, oklu kirpi ve kuş fosilleri bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 11:35 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:52
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        • 1

          Denizli'nin Tavas ilçesinde yürütülen araştırmalarda 9 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen hayvan fosilleri bulundu. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek başkanlığında, Pamukkale ve Hitit üniversitelerinden paleoantropolog, paleontolog, jeolog ve öğrencilerden oluşan ekip, daha önce yüzey araştırmalarının yapıldığı Kayaca Mahallesi'nde 2017'de kazı çalışması başlattı.

        • 2

          Çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Denizli Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülüyor. Bu yılki kazılarda, 9 milyon yıl önce yaşadıkları değerlendirilen hayvan fosilleri envantere alındı. Doç Dr. Aytek, Denizli'de 2017'den bu yana yaptıkları araştırmalarında birçok hayvana ait fosil bulduklarını söyledi.

        • 3

          Geçen yıl fil, gergedan, karıncayiyen, zürafa, at, antilop ve ceylanın da aralarında bulunduğu 15 hayvana ait fosili tespit ettiklerini hatırlatan Aytek, bu sene ise kedigiller ailesinden bir tür, oklu kirpi ve kuş fosillerine rastladıklarını anlattı. Denizli'deki yüzey araştırmalarında "kayaca omurgalı fosil" alanını keşfettiklerini anımsatan Aytek, şöyle konuştu:

        • 4

          "Bu yıl kedigiller ailesinden bir tür, oklu kirpi ve kuş fosilleri bulduk. Kedigiller ailesinden olan tür için ilk gözlemlerimiz kılıç dişli kaplan olabileceği yönünde ama detaylı çalışmalarla bunu sınıflandıracağız. Oklu kirpimiz ise Anadolu'da çok nadir görülen bir tür. Bu anlamda önemli bir fosil kazandırmış olduk. Özellikle bütünlüğe yakın bir şekilde korunmuş bir kafatası ve çene kemikleri bulmamız yine Anadolu'da belki de tek bir örnek konumunda diyebiliriz.

        • 5

          Kuşlar, fiziksel yapıları gereği kemikleri çok narin olur ve fosilleşmeleri çok zordur. Anadolu'da, yaklaşık 7 ila 9 milyon yıl arasındaki süreçte sadece bir yerde kuş kemiği var. Bizdeki ikinci olacak. Ayrıca bizde 2 farklı kuş türünün olduğunu görüyoruz ki bu da Anadolu'da bir ilk. Bu detaylar alanımızın ne kadar fosillerin iyi korunduğunu gösteriyor."

        • 6

          Sadece yeni fosiller bulmadıklarını, geçen yılki buluntuların devamına ulaştıklarını dile getiren Aytek, kimyasal ve jeolojik araştırmalar sonucunda fosillerin yaş aralığını tespit edeceklerini kaydetti. Çalışma yaptıkları bölgede birçok fosil alanı tespit ettiklerini vurgulayan Aytek, ileride bu alanlarda da çalışma yapacaklarını belirtti.

        • 7

          Kazılarda hayvanların göç hareketlerine ilişkin de ipuçları elde edileceğine işaret eden Doç. Dr. Aytek, "Burası Türk paleontolojisi açısından önemli. Öte yandan Almanya'nın en iyi üniversitelerinden Eberhard Karls Tübingen ile bir proje hazırladık. Onlarla da çalışmalar yapacağız" diye konuştu.

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