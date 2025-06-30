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        Haberler Gündem Güncel Denizin ortasında mahsur kaldılar! | Son dakika haberleri

        Denizin ortasında mahsur kaldılar!

        Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar nedeniyle denize girişlerin yasaklanmasının ardından dikkat çeken bir olay yaşandı. Kentin Marmaraereğlisi ilçesinde şişme botla açıldıkları denizde sürüklenen 3'ü çocuk, 4 kişi mahsur kaldı. Ekipler kısa süre sonra 4 kişiyi kurtardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 12:18 Güncelleme: 30.06.2025 - 12:18
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        Denizin ortasında mahsur kaldılar!
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        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde şişme botla açıldıkları denizde mahsur kalan 3'ü çocuk, 4 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

        DHA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, dün aralarında Tekirdağ'ın da bulunduğu 7 ilde rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği gerekçesiyle denize girişleri yasakladı.

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde uyarıya aldırış etmeyen Ali Turan (45), çocukları H.H. (14), M. (12) ve A.T. (16) ile birlikte öğle saatlerinde şişme botla NATO Limanı'ndan açıldı.

        HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

        Rüzgarın da etkisiyle sürüklenen şişme bottaki 4 kişi, yaklaşık 2 mil uzaklıkta mahsur kaldı. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. 4 kişi, hipotermiye girmek üzereyken ekipler tarafından kurtarılarak limana getirildi.

        Hayati tehlikesi olmayan 4 kişi, tedbir amaçlı Çorlu ve Marmaraereğlisi devlet hastanelerine sevk edildi. Diğer yandan yetkililer, uyarıları uyulması gerektiğini belirterek, vatandaşlara çağrıları yineledi.

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