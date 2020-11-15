"Bu durum Bostanlı ve Mavişehir'in çözülemeyen bir sorunu haline geldi. Belediye bununla ilgileniyor ama biraz zaman alacak bir problem galiba. Çocuğum bana soruyor 'deniz ne renk olur' diye, 'mavi' diyorum ama çocuk bakıyor yeşil. İlginç bir durum. Kötü bir kokusu da var, umarım en kısa sürede çözülür." dedi.