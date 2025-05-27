Demi Lovato'nun düğün fotoğrafları

Ünlü şarkıcı Demi Lovato, nişanlısı Jordan 'Jutes' Lutes ile önceki gün California'da düzenlenen törenle evlendi. 32 yaşındaki pop yıldızıyla 34 yaşındaki müzisyen Lutes'in düğününde aileleri, yakın arkadaşları ve üç köpeği vardı.

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Demi Lovato'nun, nişanlısıyla birlikte "Evet" dediği büyük günün bazı fotoğrafları yayınlandı.

Organizatör; Demi Lovato ile nişanlısına ve konuklara düğün provası yaptırdı

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Müzisyen çiftin üç köpeği de düğün alanındaydı. İkili, bir ara köpekleriyle ilgilenirken objektiflere yansıdı.

Nikâh ve resepsiyonun ardından ünlü çift, davetlilerle birlikte bir restoranda akşam yemeği yedi.

Demi Lovato, Jordan 'Jutes' Lutes ile birlikteliğinden önce, 2020'de dört aylık birlikteliğin ardından oyuncu Max Ehrich ile nişanlanmıştı. Lovato ile Ehrich, Mart 2020'de tanıştılar ve kısa süre içinde aşk yaşamaya başladılar. Aynı yıl temmuz ayında nişanlanan çift, eylül ayında ayrıldı.

Lovato'nun derin yırtmaçlı gelinliği beğeni topladı Demi Lovato ile Jordan 'Jutes' Lutes çifti, ilişkilerini ilk kez Ağustos 2022'de kamuoyuna duyurdu. Lutes, 16 Aralık 2023'te Los Angeles’ta Lovato’ya evlenme teklifi etti. Çift, Lovato’nun 'Holy Fvck' albüm çalışmaları sırasında tanışmıştı. Demi Lovato, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Lutes ile evlenecek olmanın heyecanını şu sözlerle dile getirmişti: Jordan, seninle evlenmek için sabırsızlanıyorum! Geçtiğimiz üç yıl hayatımın en güzel üç yılıydı ve bunu sana borçluyum. Kalbine, sevgine ve ışığına hayranım. Seni seviyorum aşkım!