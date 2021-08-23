"CANLARIM!"

Küpeli'yle ayrılığı sonrası İbrahim Kutluay ile aralarındaki buzları erittiğini ifade eden Demet Şener, eski eşiyle evliliğinden dünyaya gelen çocukları İrem ve Ömer'le objektif karşısına geçti. Şener, kızı ve oğluyla verdiği pozu 783 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından, "Canlarım!" notuyla paylaştı. İrem ile Ömer'in annelerinin boyuna yaklaştığı görüldü.