TAKİPÇİSİNE SERT TEPKİ
Oğuzhan Koç, ardından "Oğuzhan Koç'un yeni tekerlekleri hayırlı olsun" şeklinde ayakkabılarını eleştiren kişiyi ifşa ederek, adeta ateş püskürmüştü.
Oğuzhan Koç, "Göz göze gelsek selam verirken titreyecek insanlar garip mahlasların arkasına sığınarak (ne isim belli ne soy isim belli) hayata hiçbir katma değer üretmeyerek bizlerin paylaşımlarının arasında terlik tayt linki vererek yol bulmaya devam ediyorlar. Sosyal medyanın paraziti bu onursuz, kaçak - köçek insanlara prim veren takip eden, fotoğraf çekip kendince paparazzilik yapan herkes en az bu insanlar kadar aşağılıklar. Siz yeni dünyanın parazitlerine başarılar. Ben ve temsil ettiğim değerler, ürettiklerim, duruşum fikirlerim, bu ucuzluğun en büyük düşmanıyım bundan sonra. Bugünkü parazitimiz Çağla isimli arkadaş, bakalım yarın kim olacak. Hepinize yerinizi haddinizi işe yaramazlığınızı öğretecek biri vardır diye bekliyordum.. Demek ki benmişim o... Haydi bakalım" demişti.