"HAMİLELİK ÇOK GÜZEL GEÇİYOR"

"Mavi" adını vereceği çocuğunu dünyaya getirmek için gün sayan Evgar, basın mensuplarıyla sohbet etti. Hamileliğinin çok zevkli geçtiğini ifade eden Demet Evgar, çok mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Ünlü oyuncu, ayrıca birbirinden önemli filmlerin yer aldığı bu festivalin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.