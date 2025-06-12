Demet Akalın, geçtiğimiz hafta, Yalova konseri sırasında küçük bir hayranının kendisine sarılıp fotoğraf çektirme isteğini geri çevirdiği görüntüler gündem olmuştu. Akalın, daha sonra konuyla ilgili yaptığı açıklamada sahneye çıkmadan önce parmağını sıkıştırdığı için canının yandığı ve o nedenle sarılamadığını söylemişti.

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Demet Akalın, küçük hayranı ve onun arkadaşlarıyla İznik'te bir araya geldi. Hayranının gönlünü alan Demet Akalın, ona sarılıp birlikte vakit geçirdi.

"KIRILAN KALP ONARILDI"

O anları sosyal medya hesabından yayımlayan Demet Akalın; "Çınarcık'ta kırılan kalp, İznik'te onarıldı" ifadelerini kullandı.