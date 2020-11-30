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Popçu Demet Akalın, geçtiğimiz gün yeni şarkısı 'Kahır'ın klip çekimi için Belgrad Ormanı'ndaydı. Akalın'ın koronavirüs salgını nedeniyle çekimi ucuza mal ettiği öne sürüldü.

Lüks yaşantısı ile adından söz ettiren 48 yaşındaki şarkıcının, klip için bir sponsor firma ile çalıştığı ve klibi de tek bir mekanda çektiği iddia edildi.

Şarkıcı Demet Akalın, klipte gece çekimine de yer vermeyerek ışık ve ekipman masraflarından kaçtığı öne sürüldü.