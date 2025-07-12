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        Haberler Gündem DEM Partili Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür telefonu

        DEM Partili Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür telefonu

        DEM Parti'li Ahmet Türk, terör örgütü PKK'nın silahları teslimiyle devam eden "Terörsüz Türkiye" süreci için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 19:28 Güncelleme: 12.07.2025 - 19:35
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti'li Türk ile telefonda görüştü.

        Türk, görüşmede PKK'nın silahları teslimiyle devam eden sürecin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin teşekkür eden Türk, bu süreçte Erdoğan ve Bahçeli'nin katkılarının çok önemli olduğunu belirtti.

        Bu gelişmelerin hem Türkiye hem de bölge için hayırlı olmasını dileyen Türk, kardeşliğin temellerinin daha güçlü olacağını, önceki dönemlerden beri devam eden sorunun çözüm noktasına geldiğini ifade etti.

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        #Ahmet Türk
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #haberler
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