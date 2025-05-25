DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek

DEM Parti Terörsüz Türkiye süreci kapsamında silah bırakma ve fesih kararının ardından DEVA, Saadet Partisi, CHP, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti.

MHP GRUBUNU VE AK PARTİ’Yİ ZİYARET EDECEK

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DEM Parti’nin ziyaretleri salı günü MHP ile devam edecek. Saat 11.30'daki görüşmenin adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. Görüşmede MHP lideri Devlet Bahçeli'nin olup olmayacağı henüz netleşmedi. Bahçeli, 2 Ocak'ta yine Meclis'teki makamında Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM heyetini kabul etmişti.

DEM Parti bu hafta içinde AK Parti'yi de ziyaret edecek. Görüşmenin yine Meclis'te olması bekleniyor. DEM Parti heyeti ocak ve mart ayında AK Parti Meclis Grubu'nu ziyaret etmişti. Partilere ziyaretlerin tamamlanmasının ardından DEM Parti'nin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile de görüşeceği ifade ediliyor.

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İNFAZ PAKETİ, KOMİSYON ÖNERİSİ, PKK'NIN FESİH KARARI

Görüşmelerde önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenen infaz paketi, son İmralı ziyareti ve terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararına dair ayrıntılar masaya yatırılıyor. Temaslardaki en kritik başlıklardan birisi de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu önerisi. Komisyonun bir an önce kurulması gerektiğini vurgulayan ve partilerden destek isteyen DEM Parti, komisyona ilişkin Meclis Başkanı Kurtulmuş'un da inisiyatif alması gerektiğini vurguluyor.