Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek | Son dakika haberleri

        DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek

        DEM Parti'nin siyasi partiler turu devam ediyor. DEM heyeti, salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP grubunu ziyaret edecek. AK Parti ile de görüşme yapılacak. DEM heyetinin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u da ziyaret etmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 25.05.2025 - 12:55 Güncelleme: 25.05.2025 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEM Parti Terörsüz Türkiye süreci kapsamında silah bırakma ve fesih kararının ardından DEVA, Saadet Partisi, CHP, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti.

        MHP GRUBUNU VE AK PARTİ’Yİ ZİYARET EDECEK

        DEM Parti’nin ziyaretleri salı günü MHP ile devam edecek. Saat 11.30'daki görüşmenin adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. Görüşmede MHP lideri Devlet Bahçeli'nin olup olmayacağı henüz netleşmedi. Bahçeli, 2 Ocak'ta yine Meclis'teki makamında Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM heyetini kabul etmişti.

        DEM Parti bu hafta içinde AK Parti'yi de ziyaret edecek. Görüşmenin yine Meclis'te olması bekleniyor. DEM Parti heyeti ocak ve mart ayında AK Parti Meclis Grubu'nu ziyaret etmişti. Partilere ziyaretlerin tamamlanmasının ardından DEM Parti'nin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile de görüşeceği ifade ediliyor.

        REKLAM

        İNFAZ PAKETİ, KOMİSYON ÖNERİSİ, PKK'NIN FESİH KARARI

        Görüşmelerde önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenen infaz paketi, son İmralı ziyareti ve terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararına dair ayrıntılar masaya yatırılıyor. Temaslardaki en kritik başlıklardan birisi de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu önerisi. Komisyonun bir an önce kurulması gerektiğini vurgulayan ve partilerden destek isteyen DEM Parti, komisyona ilişkin Meclis Başkanı Kurtulmuş'un da inisiyatif alması gerektiğini vurguluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        G.Saray Yenikapı'da kupasına kavuşuyor!
        G.Saray Yenikapı'da kupasına kavuşuyor!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Ağır suçlama
        Ağır suçlama
        "ABD ordusunun asıl amacı ülkeyi işgallerden korumak"
        "ABD ordusunun asıl amacı ülkeyi işgallerden korumak"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Habertürk Anasayfa