Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. DEM Parti tarafı süreci, Meclis çalışmaları, halk tabanı ve sivil toplum kuruluşları, siyasi parti ve örgütlü kesimler olarak üç ana ayak üzerinden yürütecek.

MİLLİ BİRLİK VE DAYANIŞMA KOMİSYONU İÇİN TEMAS TRAFİĞİ

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önerdiği Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu için de DEM Parti'nin temas trafiği sürecek. DEM Parti komisyonun Meclis kapanmadan önce ve kanunla kurulmasını talep ediyor.

Sürece ilişkin DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da “Bahçeli'nin Mecliste komisyon kurulsun önerisi önemlidir. Partilerle görüşme trafiği içindeyiz. Yeni sözleşmenin adresi Meclis’tir. Kardeşlik hukukunun adresi Meclis’tir. Barış ve demokratik dönüşüm ancak meclis çatısı yatında olur.” diye konuşmuştu.

İKİ AYDA 2 BİN TOPLANTI DÜZENLENECEK

Haziran ve temmuz aylarında milletvekilleri parti meclisi ve MYK üyeleriyle sahada olacak dem parti. İki ayda 2 bin toplantı ve buluşma ile terörsüz Türkiye süreci anlatılacak. Sürece kamuoyunun desteğinin artması için çalışma yapılacak.