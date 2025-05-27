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        Haberler Gündem Dekoratif beton kemer 2 can aldı

        Dekoratif beton kemer 2 can aldı

        İzmir Menemen ilçesinde çocuklarının okuduğu Ulukent Derinsu Anaokulu'nun kahvaltı etkinliği için bir düğün salonuna giden ve etkinlik sırasında üstlerine dekoratif beton kemer yıkılan Doktor Mehmet Fatih Baltacı yaşamını yitirmiş, olayda ağır yaralanan eşi ev kadını Güler Baltacı ise İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Güler Baltacı da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baltacı'nın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 01:06 Güncelleme: 27.05.2025 - 01:06
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        Dekoratif beton kemer 2 can aldı
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        İzmir Menemen ilçesinde dekoratif beton kemer iki can aldı. Doktor Mehmet Fatih Baltacı ve eşinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden salon işletmecisi İ.C., tutuklandı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden İ.C.'nin annesi N.C. ve babası G.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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