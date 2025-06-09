Dehşeti arkadaki araç görüntüledi! Cip bariyerlere çıktı!
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, 7 kişinin yaralandığı trafik kazası, bir başka araç kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, cipin bariyerlere çarparak devrilmesi yer aldı
Kocaeli'nde, Otoyolun Körfez geçişi İstanbul istikameti Şirinyalı mevkiinde F.B'nin kullandığı cip, bariyerlere çarparak devrildi.
KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI
AA'daki habere göre kazada sürücü ile araçtaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ARKADAN GELEN ARAÇ KAZAYI KAYDETTİ
Bu arada, kaza anı başka bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, cipin bariyerlere çarparak devrilmesi yer alıyor.