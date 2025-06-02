Esenler'de, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

REKLAM advertisement1

AA'da yer alan habere göre Esenler Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde, Oruç Reis Mahallesi Şehit Ali Karahan Caddesi'nde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Ekipler, saldırıda ağır yaralanan kişinin Selami Yılmaz (48) olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, silahlı saldırıyı G.P'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yolda yürüyen Selami Yılmaz'a arkadan yaklaşan bir kişinin silahıyla art arda ateş ettikten sonra kaçması yer alıyor.