Dehşet! Otomobil temizlik işçisinin ayağını kopardı
Afyonkarahisar'da, otomobilin arkadan çarptığı çöp kamyonundaki temizlik işçisinin ayağı koptu. Olay yerine gelen ekipler, ayağı kopan Ali K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı
Afyonkarahisar'da olay, kent merkezi Zafer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C., yönetimindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden E.K.'nın kullandığı çöp kamyonuna arkadan çarptı.
TEMİZLİK İŞÇİSİNİN AYAĞI KOPTU
İHA'daki habere göre çarpmanın etkisi ile kamyonun arka kısımdaki Ali K.'nin ayağı koptu. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen ekipler ayağı kopan Ali K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından polis tarafından soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsünün ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.