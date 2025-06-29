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        Haberler Magazin Defne Samyeli, tatil paylaşımlarıyla dikkat çekti - Magazin haberleri

        Defne Samyeli, tatil paylaşımlarıyla dikkat çekti

        Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu ile birlikte Cannes'da yaz sezonunu açtı. Samyeli'nin sosyal medyada paylaştığı bikinili pozları ve fit görüntüsü dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2025 - 17:06 Güncelleme: 29.06.2025 - 17:06
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        Tatil paylaşımlarıyla dikkat çekti
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        Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu ile birlikte tatile çıktı.

        Defne Samyeli ile kızları, yaz sezonunu Fransa'nın gözde tatil rotalarından Cannes'da açtı.

        Defne Samyeli, tatilden bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #defne samyeli

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