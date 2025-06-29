Defne Samyeli, tatil paylaşımlarıyla dikkat çekti
Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu ile birlikte Cannes'da yaz sezonunu açtı. Samyeli'nin sosyal medyada paylaştığı bikinili pozları ve fit görüntüsü dikkat çekti
Giriş: 29.06.2025 - 17:06 Güncelleme: 29.06.2025 - 17:06
Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu ile birlikte tatile çıktı.
Defne Samyeli ile kızları, yaz sezonunu Fransa'nın gözde tatil rotalarından Cannes'da açtı.
Defne Samyeli, tatilden bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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