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Defne Samyeli: Evet, kızım darp edildi - Magazin haberleri

Defne Samyeli: Evet, kızım darp edildi

Defne Samyeli, kızı Derin Talu'nun sevgilisi Emircan Şahin tarafından darp edildiği iddialarını doğruladı. Defne Samyeli, konunun mahkemeye intikal edip etmeyeceği sorulunca ise "Konuşmayacağım" karşılığını verdi

Giriş: 20.04.2023 - 14:00 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Defne Samyeli, önceki gün Etiler'de bir mekana giriş yaparken görüntülendi. Samyeli'ye 19 yaşındaki kızı Derin Talu’nun sevgilisi Emircan Şahin, tarafından darp edildiği iddiaları soruldu.

  • Defne Samyeli, "Evet çıkan haberler doğru. Kızım darp edildi" dedi. Samyeli, daha sonra, "Bu konuyla alakalı kesinlikle konuşmak istemiyorum. Haberler doğru diyeyim yeterli" şeklinde sözlerini sürdürdü.

  • Defne Samyeli, konunun mahkemeye intikal edip etmeyeceği sorulunca "Konuşmayacağım" karşılığını verdi.

  • BÜYÜK KIZI DA İLİŞKİNİ NOKTALADI

    İşletmeci Baran Tınaz ile aşk yaşayan Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu da geçtiğimiz haftalarda ilişkisine nokta koymuştu.

  • Ayrılık sonrası Tınaz'ın, Talu'yu darp ettiği ileri sürülmüştü. Deren Talu ise bu iddiaları yalanlamıştı.

  • "BERABERLİĞİMİZİ ARKADAŞLIK BOYUTUNA TAŞIDIK"

    Talu, "Baran Tınaz tarafından darbedildiğim ve bu nedenle ayrıldığımız iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Beraberliğimizi artık arkadaşlık boyutuna taşımak, saygı ve sevgi çerçevesinde beraberce aldığımız ortak bir karardır" demişti.

  • "ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUM"

    Deren Talu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü: Darp iddiaları kesinlikle yalandır. Bir kadın olarak bırakın şahsıma, hiçbir kadına fiziksel, sözel, duygusal şiddeti tolere etmem söz konusu bile değilken; üç yılımı saygı ve sevgiyle geçirdiğim bir kişinin adının şiddet iddialarına karışmasını üzüntüyle karşılıyorum. Yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla, bu gerçek dışı iddiaları ekrana taşıyanların programcıların sahip olduklarını bildiğim sorumluluk ve görev bilinciyle bir an önce gerekli düzeltmeyi yapmalarını bekliyorum.

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