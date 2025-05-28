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        Haberler Dünyadan Deborra-Lee Furness, 27 yıllık eşi Hugh Jackman'a ayrılmalarından iki yıl sonra boşanma davası açtı - magazin haberleri

        Deborra-Lee Furness, 27 yıllık eşi Hugh Jackman'a ayrılmalarından iki yıl sonra boşanma davası açtı

        27 yıl evli kalan ve 2023'te ayrılan Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furness, boşanma konusunda anlaşmaya vardı. Ayrılık sonrası yeni aşkını bulan Jackman ile Furness, 250 milyon dolarlık serveti paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 11:10 Güncelleme: 28.05.2025 - 11:10
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        Ayrılıktan iki yıl sonra dava açtı
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        Deborra-Lee Furness, herkesi şaşırtan ayrılık kararlarını duyurmalarından yaklaşık iki yıl sonra, eski eşi Hugh Jackman'a resmen boşanma davası açtı. Mahkemeye sunulan belgeler, ikilinin sağlık sigortası, tıbbi çocuk desteği, çocuk nafakası konularında perde arkasında anlaştığına işaret ediyor. Geriye sadece boşanma anlaşmasının mahkemede onaylanması kaldı.

        Ayrılık haberinin ardından tahmini 250 milyon dolarlık servetlerini bölüşmekte zorlandıkları karmaşık bir süreç yaşayacakları düşünülse de Deborra-Lee Furness ve Hugh Jackman ikilisinin servet bölüşümünde anlaştığı ortaya çıktı.

        Hugh Jackman - Deborra-Lee Furness

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        'Wolverine' yıldızı Hugh ackman ile 27 yıl evli kaldığı Deborra-Lee Furness'in evlat edindikleri iki çocuğu var. Kaynaklar, evliliği sonlandırırken Furness'in kayda değer bir eş desteği ödemesi aldığını aktardı. İkilinin ayrılık sürecinde aralarında büyük bir anlaşmazlık yaşanmadığı da gelen bilgiler arasında.

        Daily Mail'e konuşan bir kaynak; "Detayları önceden ayarladılar ve nafaka, çocuklarının geleceği için masraflar açısından her şey halledildi. Onlar dostane şekilde ayrıldılar ve ikisi de olabilecekleri en iyi ebeveynler olmaya kararlılar" yorumunu yaptı.

        Hugh Jackman, Eylül 2023'te, 27 yıllık eşi Deborra-Lee Furness ile ayrıldıklarını duyurmuştu. Birkaç ay sonra da Sutton Foster ile ilişkisi olduğu dedikoduları çıkmıştı. Foster, aile fotoğrafını paylaşarak dedikodulara son vermişti. Ancak Sutton Foster da 10 yıllık eşi Ted Griffin'den Ekim 2024'te boşanmıştı.

        Hugh Jackman - Sutton Foster

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        56 yaşındaki Hugh Jackman, 49 yaşındaki Broadway oyuncusu Sutton Foster ile ocak ayında el ele ve öpüşürken görüntülenmişti.

        Hugh Jackman ile Sutton Foster, 'The Music Man' adlı Broadway müzikalinde birlikte çalışmıştı. 2020'de sahneye hazırlanan oyun, pandemi nedeniyle ertelenmişti. Dolayısıyla Jackman ile Foster, Aralık 2021 ila Ocak 2023 arasında müzikali sahnelemişti.

        Boşanma haberinden haftalar sonra arkadaşlarından biri, Deborra-Lee Furness'in Hugh Jackman'dan ayrılmasında, ünlü oyuncunun Sutton Foster ile yaşadığı iddia edilen yasak aşkın etkisinin olduğunu ileri sürmüştü. Arkadaşı, Jackman'ın fiziksel olarak kendisini aldatmasa da Furness'in ikilinin arasında duygusal bir ilişki olduğuna inandığını ve bu nedenle eşinin kendisine ihanet ettiğini düşündüğünü belirtmişti.

        Deborra-Lee, Daily Mail'e gönderdiği bir açıklamada; "Kalbim ve şefkatim ihanetin travmatik yolculuğundan yolu geçen herkesle birlikte. Bu, derin kesen bir yara. Ancak daha yüksek bir güce ve Tanrı'ya / evrene, rehberliğiniz olarak neye atıfta bulunursanız bulunun, onun her zaman bizim için çalıştığına inanıyorum" demişti.

        Hugh Jackman, bu yılın başında sevgilisi Sutton Foster ile öpüşürken objektiflere takıldı.

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        #Hugh Jackman
        #boşanma
        #Ayrılık

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